Киншаса, , 01:06 — REGNUM По меньшей мере 40 мирных граждан погибли в результате серии нападений на несколько деревень на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

Атаки происходили с 25 по 30 августа. Одно из нападений было совершено на группу сельских жителей из провинции Северное Киву, которые прибыли в провинцию Итури для поиска пахотных земель.

Местные власти предупредили, что число погибших может вырасти, поскольку некоторых людей еще не удалось найти, а несколько десятков человек были похищены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 на 26 августа в провинции Тапоа в Буркина-Фасо боевики напали на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику в Бунгу. В результате инцидента погибли шесть человек и еще двое пострадали.

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