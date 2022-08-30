Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 августа снижением.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 308,12 пункта (0,96%), до уровня 31 790,87 пункта. S& P 500 подешевел на 44,45 пункта (1,10%), до уровня 3986,16 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 134,53 пункта (1,12%), до уровня 11 883,14 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $4,74 (4,89%), до уровня $92,27 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 августа снижением.

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