Неклиновский район, Ростовская область, , 00:50 — REGNUM В День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, 30 августа, на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» открыли Аллею воинской славы и доблести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Музей «Самбекские высоты» Самбек.рф

Возле композиции «Река жизни» установлены 22 мраморные плиты, на которых высечены названия двух городов воинской славы — Ростова-на-Дону и Таганрога, а также 20 населённых пунктов — городов, пунктов и рубежей воинской доблести.

«Аллея воинской славы и доблести послужит сохранению памяти о великом подвиге нашего народа. Два города воинской славы, 20 населённых пунктов и рубежей воинской доблести — это территории, в которых создавались условия для Победы. Здесь состоялся великий прорыв Миус-фронта, который продолжился изгнанием фашистов и очищением нашей земли от «коричневой чумы», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 1943 года Ростовская область была полностью освобождена от оккупантов. За боевые отличия при освобождении Ростовской области от гитлеровцев 11 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Донские».

Ростову-на-Дону (2008 год) и Таганрогу (2011 год) за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, было присвоено звание «Город воинской славы».

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