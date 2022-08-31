Антананариву, , 00:48 — REGNUM Не менее 19 человек погибли в результате столкновений с полицией в городе Иконго на юго-востоке Мадагаскара, сообщает пресс-служба национальной жандармерии.

Казнь мятежников на Мадагаскаре. Гравюра Фортуне-Луи Меоля

«Всего погибли 19 человек, еще 21 получил травмы и находится в больнице города Иконго», — рассказали в ведомстве.

В жандармерии подчеркнули, что порядок на улицах Иконго восстановлен.

Ранее группа из почти ста людей ворвалась в отделение полиции с требованием выдать им четверых подозреваемых в убийстве ребенка-альбиноса. Полиция отказалась удовлетворять требования толпы. После этого демонстранты решили взять полицейское отделение штурмом. Для защиты полиция применила оружие, что и привело к жертвам среди нападавших.

Отмечается, что министерству обороны Мадагаскара пришлось задействовать военные вертолеты для эвакуации тяжело раненых.