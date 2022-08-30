Сочи, Краснодарский край, 31 августа, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В Сочинском национальном парке «Агурское ущелье» пересохли водопады. Из-за отсутствия дождей открылось дно озера на месте первого 30-метрового водопада.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Мзымта. Адлерский район

«При обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», — цитирует издание «Кубанские новости» лесничего Бориса Шавонина.

Ранее Агурские водопады пересыхали в сентябре 2020 года. Ситуация возникла также из-за засушливой погоды.