Анкара, 31 августа, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из портов трех судов, которые вывезут с территорий бывш. УССР в общей сложности 107 тыс. тонн продовольствия. Об этом сообщается на сайте СКЦ.

Alexxx Malev Сухогруз

Речь идет о сухогрузе Hazar S, которое должно транспортировать 5,5 тыс. тонн кукурузы в порт Бандырма в Турции. Кроме того, 31 августа еще два корабля — Maran Astronomer и Lady Aillar — покинут порт Южный и возьмут курс в испанские порты. Они доставят до мест назначения соответственно 74,5 тыс. тонн и 27 тыс. тонн кукурузы.

Также из Черноморска в Турцию должно выйти судно Afanasiy Matyushenko, на борту которого находится 3 тыс. тонн пшеницы. Его выход пришлось задержать на день от запланированного срока. С 1 по 30 августа с территорий б. УССР было вывезено более 1,4 млн тонн продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) объявила о том, что в мире с острой нехваткой продовольствия столкнулось около 345 млн человек. Это число в два с половиной раза больше аналогичного показателя 2019 года.