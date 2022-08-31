Ростов-на-Дону, , 00:23 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону рухнула стена доходного дома Билинских, построенного в 1910-е годы. О случившемся сообщили проживающие в старинном здании люди.

В старом Ростове Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В результате обрушения стены дома на улице Станиславского никто не пострадал. К месту оперативно приехали спасатели и сотрудники администрации Кировского района, сообщает телеграм-канал Don Mash.

Дом рушится давно, однако жильцы не хотят переезжать в предлагаемый маневренный фонд в микрорайоне Суворовском, куда ведёт одна единственная дорога и где не хватает социальных объектов. Люди просят власти предоставить им квартиры ближе к центру города.