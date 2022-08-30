Энергодар, Украина, 30 августа, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Программа пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре рассчитана всего на один день. Об этом сегодня, 30 августа, в интервью журналистам заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено (цель миссии — ИА REGNUM) — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», — рассказал Балицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ уже приближается к Запорожской АЭС.