Курган, , 23:54 — REGNUM В Кургане разгорелся скандал вокруг канцтоваров для школьников. Якобы ученикам одной из школ велели закупить дневники с изображением государственной символики, сообщает Ura.ru.

Школьный дневник Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР

Об этом изданию рассказала мать одного из младшеклассников. Однако в пресс-службе департамента образования Курганской области изданию пояснили, что подобные рекомендации не давались. Однако привели мнение специалистов, что тетради и дневники с котятами, цветами и супергероями могут отвлекать детей от занятий.

Депутат Госдумы РФ Олег Смолин (КПРФ) заявил на радиостанции «Говорит Москва» об очевидности решения «в духе усиления патриотического воспитания».

«Теперь будет подниматься флаг еженедельно, звучать гимн и появятся уроки типа «беседы о важном». Видимо, в этом стиле и лежит решение руководства курганской школы. Я не вижу здесь большой проблемы, хотя повторю, формальных законных оснований для этого нет. Я не думаю, что мы должны ещё и законом прописывать, какие именно дневники должны быть у детей. Надо всё-таки оставить школе какое-то пространство, свободу», — отметил парламентарий.

Ранее заслуженный учитель России Евгения Абелюк заявила, что «ребёнок не разглядывает дневник» и запрет на обложки с котятами вводится, чтобы «кто-то мог отчитаться о том, что он воспитывает патриотов таким странным образом, примитивным».

А депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков («Единая Россия») поддержал запрет на «отвлекающие» обложки дневников и тетрадей. заявив, что «детей нужно приучать к строгости, порядку и любви к Родине».