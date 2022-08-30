Мессина, Италия, 30 августа, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Отсутствие моста между континентальной Италией и Сицилией обходится стране дороже, чем его строительство, заявил 30 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Вид на вулкан Этна. Сицилия

Сальвини находится на Сицилии в предвыборной поездке. Выборы в национальный парламент пройдут 25 сентября.

«Недобор» туристов, экологические и логистические проблемы, вызванные отсутствием переправы, обходятся Сицилии, а значит и всей стране, в 5 млрд евро в год, оценил Сальвини.

Временно замороженный проект строительства первого моста между Калабрией и Сицилией (протяженностью 3,5 километра) предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.