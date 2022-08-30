Рим, , 23:44 — REGNUM В июле 2022 года в Италии резко вырос уровень смертности, особенно среди граждан старше 80 лет, сообщили 30 августа в национальной службе статистики.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Вероятно, это связано с рекордно высоким уровнем температуры, полагают статистики.

Если в первые шесть месяцев 2022 года было зарегистрировано 357 тысяч смертей (на 16 тысяч меньше, чем в 2021 году, и на 6% больше, чем в среднем в 2015−19 годах), то в июле скончались 62 тысячи человек, средний уровень последних лет был превышен сразу на 20%.