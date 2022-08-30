Рим, 30 августа, 2022, 23:41 — ИА Регнум. 30 августа римский футбольный клуб «Рома» разгромил «Монцу» в матче четвертого тура итальянской Серии А сезона 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Пауло Дибала

Забитыми мячами отметились 28-летний нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала (18’ Тэмми Абрахам, 32’) и бразильский защитник Рожер Ибаньес (61’ Лоренцо Пеллегрини). Желтые карточки получили Пепин, Марлон и Патрик Чюррия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Пассери.

Составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла (Крис Смоллинг, 28’), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 66’), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 80’), Неманья Матич, Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 65’), Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 80’).

«Монца»: Мишел ди Грегорио, Марлон, Лука Кальдирола, Самуэле Биринделли, Карлос Аугусто, Лука Марроне (Сальваторе Молина, 46’), Пепин, Стефано Сенси (Уоррен Бондо, 84’), Маттео Пессина (Андреа Кольпани, 62’), Джанлука Капрари (Патрик Чюррия, 63’), Андреа Петанья (Дэни Мота, 62’).

«Рома», одержав третью победу в сезоне и набрав 10 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» без очков осталась на последней позиции.