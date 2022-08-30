Милан, Италия, 30 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Внешняя политика ЕС должна быть единой, общими должны быть и решения по вопросам обороны, заявил 30 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Только так ЕС сможет в полной мере отстаивать свои интересы и защищать свои ценности, считает Берлускони.

Что касается оборонной сферы, то Евросоюзу нужен общий «корпус сил быстрого реагирования» численностью 100 тысяч человек, добавил политик.