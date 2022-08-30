Саутгемптон, Великобритания, , 23:39 — REGNUM 30 августа в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал волевую победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1.

Первый мяч на 23-й минуте забил фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг — 0:1. Через пять минут бельгийский полузащитник Ромео Лавиа сравнял счет — 1:1. В конце первого тайма Адам Армстронг вывел «святых» вперед после передачи Ромена Перро – 2:1.

Статистика матча («Саутгемптон»/ «Челси»)

Удары 9/8

Удары в створ 7/4

Владение 33%/67%

Угловые 5/2

Нарушения 14/10

Составы команд:

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Перро (Дженепо, 73’), Салису, Белла-Котчап, Уорд-Прауз, Армстронг (Войнович, 86’), Эльюнусси, Диалло, Лавиа (Арибо, 60’), Адамс.

«Челси»: Менди, Силва, Кулибали, Кукурелья, Аспиликуэта (Чилуэлл, 67’), Жоржиньо (Броя, 67’), Лофтус-Чик (Ковачич, 46’), Маунт, Стерлинг, Зиеш, Хаверц (Пулишич, 66’).

«Саутгемптон», одержав вторую победу в сезоне и набрав семь очков, обошел «Челси» и поднялся на седьмое место. «Челси» с тем же количеством очков опустился на восьмую позицию.