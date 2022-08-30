«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги
Саутгемптон, Великобритания, 30 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 30 августа в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал волевую победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1.
Первый мяч на 23-й минуте забил фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг — 0:1. Через пять минут бельгийский полузащитник Ромео Лавиа сравнял счет — 1:1. В конце первого тайма Адам Армстронг вывел «святых» вперед после передачи Ромена Перро – 2:1.
Статистика матча («Саутгемптон»/ «Челси»)
Удары 9/8
Удары в створ 7/4
Владение 33%/67%
Угловые 5/2
Нарушения 14/10
Составы команд:
«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Перро (Дженепо, 73’), Салису, Белла-Котчап, Уорд-Прауз, Армстронг (Войнович, 86’), Эльюнусси, Диалло, Лавиа (Арибо, 60’), Адамс.
«Челси»: Менди, Силва, Кулибали, Кукурелья, Аспиликуэта (Чилуэлл, 67’), Жоржиньо (Броя, 67’), Лофтус-Чик (Ковачич, 46’), Маунт, Стерлинг, Зиеш, Хаверц (Пулишич, 66’).
«Саутгемптон», одержав вторую победу в сезоне и набрав семь очков, обошел «Челси» и поднялся на седьмое место. «Челси» с тем же количеством очков опустился на восьмую позицию.