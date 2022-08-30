Лейпциг, Германия, 30 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» выбил «Тевтонию Оттензен» из розыгрыша Кубка Германии сезона 2022/23. Основное время матча, проходившего Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилось со счетом 0:8.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Тимо Вернер (19’ Эмиль Форсберг, 20’ Андре Силва, 42’ Эмиль Форсберг), Андре Силва (40’ Тимо Вернер, 53’ Доминик Шобослаи), Эмиль Форсберг (56’ Доминик Шобослаи), Кристофер Нкунку (77’ Андре Силва) и Дани Ольмо (90’).

Завтра, 31 августа, мюнхенская «Бавария» в последнем матча первого раунда Кубка Германии сыграет с «Викторией» из Кельна. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.