Лампедуза , Италия, , 23:29 — REGNUM Проблему нелегальной миграции в Италии можно решить только методом договорённостей с руководством ЕС, заявил 30 августа лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта UK in Italy

Предложения правых партий о возвращении ограничений нелегальной миграции и о «морской блокаде» на пути перевозчиков нелегальных мигрантов он назвал «пропагандой».

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Правые полагают, что рассчитывать на договоренности с ЕС бессмысленно, поскольку ни одна из прежних подобных договоренностей (в частности, о «перераспределении» прибывающих в Италию мигрантов) не работала.