Петропавловск-Камчатский, 30 августа 2022, 23:28 — REGNUM Во время торжественного открытия форума «Экосистема. Заповедный край» к участникам и гостям мероприятия в режиме видеоконференцсвязи обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко напомнил, что сегодня на Камчатке проходит второй этап форума «Экосистема». И организаторы приготовили для участников большую программу, которая позволит им не только учиться и общаться, но и принять практическое участие в высадке деревьев, уборке мусора на прибрежной полосе и в большом количестве экологических проектов, которыми славится Камчатка.
В программе «Экосистемы» 2022 года — лучшие практики от представителей общественных эко-организаций, эксперты крупных компаний, реализующие экологические программы. Четыре дня в гибридном формате — онлайн и офлайн 3500 экоактивистов из всех регионов страны обсудят все самые насущные экологические вопросы.
Напомним, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» организован Федеральным агентством по делам молодежи — Росмолодежь и Правительством Камчатского края.
Он будет проходить на Камчатке до 5 сентября. Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнерстве с организацией «Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территории» совместно с генеральным экологическим партнером форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия.
Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодежи в размере до 1,5 млн рублей.