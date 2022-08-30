Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Во время торжественного открытия форума «Экосистема. Заповедный край» к участникам и гостям мероприятия в режиме видеоконференцсвязи обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

«Хочу вас всех поздравить с тем, что вы собрались на таком замечательном форуме в одном из красивейших регионов нашей страны, на Камчатке. Для многих из присутствующих это уже само по себе — реализация мечты, у нас был огромный конкурс на участие в экофоруме на Камчатке, — сказал Сергей Кириенко, обращаясь к участникам форума в режиме видеоконференцсвязи, — Отдельные слова приветствия хотел бы сказать Луганской и Донецкой народных республик, освобождённых территорий, Запорожья, Херсона, которые проделали большой путь, чтобы принять участие. Уверен, что у вас получится включиться в проекты, которые уже реализуются, и сделать многое, чтобы они были развёрнуты и на Донбассе, и на всех освобождённых территориях».

Сергей Кириенко напомнил, что сегодня на Камчатке проходит второй этап форума «Экосистема». И организаторы приготовили для участников большую программу, которая позволит им не только учиться и общаться, но и принять практическое участие в высадке деревьев, уборке мусора на прибрежной полосе и в большом количестве экологических проектов, которыми славится Камчатка.

В программе «Экосистемы» 2022 года — лучшие практики от представителей общественных эко-организаций, эксперты крупных компаний, реализующие экологические программы. Четыре дня в гибридном формате — онлайн и офлайн 3500 экоактивистов из всех регионов страны обсудят все самые насущные экологические вопросы.

Напомним, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» организован Федеральным агентством по делам молодежи — Росмолодежь и Правительством Камчатского края.

Он будет проходить на Камчатке до 5 сентября. Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнерстве с организацией «Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территории» совместно с генеральным экологическим партнером форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия.

Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодежи в размере до 1,5 млн рублей.