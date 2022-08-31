31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 01:44 — REGNUM Меган Маркл дала интервью американскому изданию The Cut, которое привлекло внимание пользователей социальных сетей.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью жена принца Гарри рассказала о том, что планирует вернуться в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что может показаться странным после троллинга со стороны СМИ и пользователей соцсети. Также она рассказала о переезде в Монтесито (Калифорния, США), запуске нескольких проектов в США и о том, как жизнь вне королевской семьи в Америке отличается от жизни в Великобритании.

Говоря о запретах в королевской семье, Меган Маркл упомянула запрет распространять информацию о своей жизни: «Почему я должна предоставлять людям, которые называют моего ребенка словом на «н» фотографии моего же ребенка до того, как я поделилась этой же фотографией с теми людьми, которые его любят? Вы мне скажите, где тут смысл, и я буду тогда играть в эту игру».

Меган Маркл Govt.nz

«Я думаю, что прощение очень важно. Больше энергии тратится, если не прощаешь. И требуется и больше усилий, чтобы простить. И я действительно прилагаю усилия, особенно, зная, что теперь я могу говорить всё, что захочу. У меня есть много, что сказать. Вам вот так нравится? Иногда, как говорят, часть без слов это тоже часть песни», — завершила Маркл.

Британские СМИ традиционно негативно отнеслись к интервью Меган Маркл американскому изданию.

Многие пользователи раскритиковали герцогиню за то, что она дает какие-либо интервью, потому что, уходя из королевской семьи, она требовала, чтобы в ее личную жизнь никто не вмешивался, чтобы о ней никто не знал.

«Никому не интересно слушать ее нытье. Она хотела тайны и конфиденциальности, почему тогда она продолжает публиковать эту чепуху», — написал @clchapman73.

Некоторые комментаторы уверены, что Гарри и Меган гонятся только за деньгами, а с учетом того, что королевская семья им больше не платит, они продают подробности из своей личной жизни.

Принц Гарри и Мегал Маркл Northern Ireland Office

«Кажется, она гналась совершенно не за тайной личной жизни. Всё свидетельствует о том, что ей нужны только слава и власть, она их прямо жаждет», — считает @Beaglejuiceboni.

«Мне кажется, что ей вполне нравятся привилегии и внимание, которое она получает из-за королевской семьи, но в то же время ей не составляет труда выкинуть на них какой-нибудь мусор, если это принесет ей какую-то прибыль», — написал @MightyMoosh.

Часть пользователей написала, что британские издания постоянно пытаются выставить Меган Маркл «сволочью, которая хочет разрушить королевскую семью».

«Интервью в The Cut было сделано для рекламы подкастов герцогини на Spotify, которые называются Archetypes, они вышли на прошлой неделе». Это написали BBC. В принципе, это всё, что нужно знать. Легко писать такое и уверять, что ваше видение единственно правильное, особенно когда другая сторона (Маркл — прим. Д. С.) не будет на это отвечать», — прокомментировал @dpeccles.

Ряд пользователей отметил, что Меган Маркл уже не первый год рассказывает о том, как сложно и плохо ей было в королевской семье. Они считают, что ее ожидания не сошлись с реальностью и теперь она хочет доказать это всему миру.

«Я думаю, что пока она еще была мисс Маркл, она думала о королевской семье, как о британской семье Кардашьян. Немного беспокоит то, почему у нее сложилось такое мнение, потому что я тому подтверждений не вижу. Но мне жалко Меган», — написал @JohnHar43 862 774.

В комментариях напомнили, что Маркл была членом королевской семьи всего полтора года, поэтому они не верят в то, что она рассказывает.

«Она была членом королевской семьи всего минуту, с каких пор она стала экспертом?» — спросил @Darrenjs68.

«Она была в королевской семье пару минут, никому не интересно, что она говорит. Она всем так безразлична. Ей нужно уйти, пусть она защищает свою частную жизнь, как она этого и хотела. Мне интересно, кто пишет Гарри и Меган то, что нужно сказать? Они это делают только, чтобы посмеяться?» — поинтересовался @CathyD76.