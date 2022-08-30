Рим, 30 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В случае победы правых партий на выборах в Италии и выдвижении лидера «Братьев Италии» Джорджи Мелони на пост премьера она в первую очередь займется поиском выхода из энергетического кризиса, заявила Мелони журналистам 30 августа.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Также в списке приоритетов — повышение уровня зарплат в стране, увеличение «детских» выплат родителям и формирование бюджета на 2023 год, сказала Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.