Вологда, , 23:22 — REGNUM С 1 сентября в 240 школах Вологодской области начнут советники по воспитанию. Это на 88 школ больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник Департамента образования региона Елена Рябова в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, советники появились в вологодских школах в 2021 году благодаря пилотному федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

«Главная задача — продолжение работы над созданием системы воспитания с приоритетом на патриотическое воспитание. В этом году вводится несколько важных моментов во всей РФ в системе образования. Это еженедельные линейки с поднятием флага РФ и исполнением гимна страны, внеклассные часы первым уроком еженедельно в начале дня, посвященные «разговору о важном», — отметила Елена Рябова.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей РФ поддерживают идею о выходном дне 1 сентября.