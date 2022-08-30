Вологда, 30 августа 2022, 23:22 — REGNUM С 1 сентября в 240 школах Вологодской области начнут советники по воспитанию. Это на 88 школ больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник Департамента образования региона Елена Рябова в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте».
Напомним, советники появились в вологодских школах в 2021 году благодаря пилотному федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей РФ поддерживают идею о выходном дне 1 сентября.