Милан, Италия, 30 августа, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Итальянские либералы любят обвинять правых в «работе на Путина», но в действительности именно во время пребывания либералов у власти «зависимость» Италии от российского газа выросла вдвое, заявила 30 августа заместитель руководителя партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» в сенате страны Личия Ронцулли.

Rian.com.ua Газовый вентиль

Когда Берлускони в последний раз занимал пост премьер-министра Италии, доля российского в общем объеме газа в Италии составляла 19,9%, при премьерах из партий либералов и популистов она достигла 45−47%, отметила Ронцулли.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 25%. «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.