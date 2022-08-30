Петропавловск-Камчатский, , 23:18 — REGNUM Большая сессия форума «Экосистема» с участием глав регионов, ставших площадками для Всероссийского молодёжного экологического форума, прошла на Камчатке. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, обращаясь к молодым людям, подчеркнул, что территории для проведения и первого, и второго этапа «Экосистемы» были выбраны не случайно.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

«В нашей области природные богатства совмещены с экономической мощью. У нас 25 тысяч рек и ручьёв, восемьдесят процентов территории покрыты лесом. И рядом — Северсталь и другие огромные предприятия. Поэтому на первом этапе форума были показаны уникальные практики, которые были взяты вами на вооружение, и некоторые из вас получили гранты. Здесь, на Камчатке, как и многие из вас, приехав сюда впервые, я увидел природное, климатическое, биологическое разнообразие, которого нет в мире нигде. Это край, который надо накрывать экологическим «зонтиком», и создавать его будете именно вы», — сказал Олег Кувшинников.

Несколько участников первого этапа форума «Экосистема» — «Устойчивое развитие, который прошёл в Вологодской области, оказались в числе слушателей и камчатского этапа — «Заповедный край». Преемственность в таких событиях стала одной из основных тем обсуждения на сессии. Также молодые люди спрашивали спикеров, какие ещё существуют возможности изучения успешных практик в сфере изучения и охраны окружающей среды. Так, студентка из Севастополя Ольга задала вопрос губернатору Камчатского края, можно ли организовать обмен с другими регионами, чтобы специалисты смогли делиться своими знаниями и получать новый, уникальный опыт на камчатских природных территориях.

«Такая возможность уже существует. Мы готовы привлекать учёных со всей страны, в первую очередь молодых. С различными проектами, по которым можно будет получить поддержку проведения исследований, связанных с климатическими изменениями, с изучением океана, с тем, чем уникальна Камчатка», — сказал Владимир Солодов , после чего предложил Ольге таким образом приехать на Камчатку и поработать в регионе пару лет, после чего, возможно, остаться здесь окончательно.

Также в ходе сессии было заявлено, что с развитием Северного морского пути растёт необходимость приведения в порядок природных территорий, вдоль которых он проходит. Этим намерена заняться всероссийская общественная организация «Зелёный патруль», о деятельности которой рассказал её руководитель Андрей Нагибин. Он подчеркнул, что для такой сложной задачи необходимо объединить усилия не только волонтёров, но и власти, бизнеса и более широкой общественности. Среди слушателей форума «Экосистема. Заповедный край» также нашлись молодые люди, которые захотели узнать, как вступить в «патруль» и присоединиться к очистке природных территорий на севере страны.

Перед участниками форума также выступили депутат Государственной Думы РФ Тимофей Баженов, сооснователь движения «Вдохновители» и экосистемы импакт-клубов «Хедлайнеры» Михаил Палей, Член Общественной палаты Российской Федерации Пётр Шпиленок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».