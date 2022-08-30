Петропавловск-Камчатский, 30 августа 2022, 23:18 — REGNUM Большая сессия форума «Экосистема» с участием глав регионов, ставших площадками для Всероссийского молодёжного экологического форума, прошла на Камчатке. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, обращаясь к молодым людям, подчеркнул, что территории для проведения и первого, и второго этапа «Экосистемы» были выбраны не случайно.
Несколько участников первого этапа форума «Экосистема» — «Устойчивое развитие, который прошёл в Вологодской области, оказались в числе слушателей и камчатского этапа — «Заповедный край». Преемственность в таких событиях стала одной из основных тем обсуждения на сессии. Также молодые люди спрашивали спикеров, какие ещё существуют возможности изучения успешных практик в сфере изучения и охраны окружающей среды. Так, студентка из Севастополя Ольга задала вопрос губернатору Камчатского края, можно ли организовать обмен с другими регионами, чтобы специалисты смогли делиться своими знаниями и получать новый, уникальный опыт на камчатских природных территориях.
Также в ходе сессии было заявлено, что с развитием Северного морского пути растёт необходимость приведения в порядок природных территорий, вдоль которых он проходит. Этим намерена заняться всероссийская общественная организация «Зелёный патруль», о деятельности которой рассказал её руководитель Андрей Нагибин. Он подчеркнул, что для такой сложной задачи необходимо объединить усилия не только волонтёров, но и власти, бизнеса и более широкой общественности. Среди слушателей форума «Экосистема. Заповедный край» также нашлись молодые люди, которые захотели узнать, как вступить в «патруль» и присоединиться к очистке природных территорий на севере страны.
Перед участниками форума также выступили депутат Государственной Думы РФ Тимофей Баженов, сооснователь движения «Вдохновители» и экосистемы импакт-клубов «Хедлайнеры» Михаил Палей, Член Общественной палаты Российской Федерации Пётр Шпиленок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».