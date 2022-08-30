Ливорно, Италия, , 23:14 — REGNUM Италии не стоит вкладывать средства в строительство еще одного терминала по приему СПГ, заявил 30 августа лидер партии Italexit Джанлуиджи Парагоне.

СПГ-танкер CarletonLiisa

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«Не понимаю, почему мы должны продолжать повышать спрос на СПГ в интересах Америки», — добавил он, отметив, что для самой Италии проект экономического смысла не имеет.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Italexit, по данным социологов, имеет шансы впервые попасть в парламент — рейтинг партии, выступающей за выход из ЕС и НАТО, составляет около 3% (таким же является и «проходной балл»).

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.