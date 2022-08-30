Амстердам, 30 августа, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Тысячу беженцев, которые приедут в Амстердам, городские власти решили поселить на круизном лайнере, сообщает 30 августа NLTimes.

Ксения Рябова ИА REGNUM Круизный лайнер на набережной Circular

Разрешение получено от городского совета столицы Нидерландов. На суше их разместить пока негде, а на лайнере они смогут жить полгода, начиная с октября.

Власти Нидерландов обещают покрыть расходы на проживание беженцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого месяца в Шотландии для беженцев с территории б. УССР был выделен для проживания круизный лайнер MS Victoria.