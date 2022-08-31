Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Около здания посольства Казахстана в Москве 30 августа состоялся одиночный пикет в поддержку казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова. Об этом ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.

Петр Коломец в одиночном пикете в защиту Ермека Тайчибекова у Посольства Казахстана в Москве Из личного архива Петра Коломца

«Я провёл пикет в поддержку замечательного человека и пассионария Ермека Тайчибекова именно сегодня, 30 августа, потому что сегодня — День Конституции Казахстана», — заявил политолог.

По мнению политолога, конституционные права Тайчибекова попраны, а «институты права в стране не работают: так, Тайчибекову и его адвокату отказали в праве на ознакомление с методикой, основываясь на которой его приговорили к 11 годам заключения строгого режима. Также попираются права русских, проживающих в Казахстане, которых, по сути, принуждают к ассимиляции».

«Не наказан и даже не выслан посол киевского режима, прямо призывавший убивать русских людей» — заключил Коломец.

Напомним, что Ауэзовским судом города Алма-Аты в декабре 2021 года Ермек Тайчибеков был приговорён к 11 годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ.