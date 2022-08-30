Милан, Италия, 30 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини поддерживают идею признания Иерусалима столицей Израиля, заявил он в интервью израильским СМИ 30 августа.

Маттео Сальвини

В случае победы правых на выборах Сальвини поддержит предложение о переводе посольства Италии в Иерусалим.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.