Лондон, 30 августа, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» готов заплатить 90 миллионов евро за трансфер 20-летнего центрального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Об этом 30 августа сообщает журналист Фабрицио Романо.

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В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги 2022/23 Йошко Гвардиол принял участие в 29 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Действующее соглашение Гвардиола с «быками» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорвата в 35 миллионов евро.

Ранее «Ред Булл Лейпциг» оформил трансфер форварда сборной Германии Тимо Вернера. «Быки» заплатили «Челси» 20 миллионов евро за немецкого нападающего.