Москва, , 23:01 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий призвал Европейский союз полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, для того, чтобы ЕС показал свое истинное отношение к жителям России. Об этом Медведев написал сегодня, 30 августа, в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, его достали евробюрократы с их «русофобским кудахтаньем» про отмену виз в страны ЕС для граждан России. Если уж так — то пусть ЕС отменит визы для всех граждан РФ и тогда в России поймут, как к ним действительно относятся в Евросоюзе.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, какЕвропаотносится к гражданам России», — написал Медведев.

Если они это сделают, что евросоюзники в очередной раз покажут свое истинное лицо и будут меньше отвлекать Россию и её граждан своими лживыми и бредовыми посулами от ведения специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самые русофобские страны Евросоюза — Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия выступили за отмену шенгенских виз для граждан России. Другие страны Евросоюза не хотят полностью запрещать визы для граждан РФ, но хотят существенно усложнить и ограничить их выдачу.