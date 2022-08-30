Курган, , 22:59 — REGNUM В Курганской области выясняют обстоятельства гибели рыбака на озере Малое Песьяное. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 28 августа мужчина 1955 года рождения на надувной лодке выплыл на озеро половить рыбу. На утро его поиски начал односельчанин, с которым они вместе рыбачили. Тело погибшего обнаружено на следующий день. На данный момент выясняются обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа двое жителей Якутии утонули на рыбалке.

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