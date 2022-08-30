Мюнхен, Германия, , 22:55 — REGNUM «Болонья» подписала 21-летнего нидерландского нападающего и воспитанника мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Футбольный клуб «Болонья» (сс) RonnyK

Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба, соглашение Зиркзее с «Болоньей» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Джошуа Зиркзее, выступая за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды, принял участие в 38 турах Про-Лиги 2021/22, в которых отметился 16-ю забитыми мячами и восемью результативными передачами.