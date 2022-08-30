Рим, , 22:52 — REGNUM Лидеры правых партий Италии не поддерживают идею установления максимальных закупочных цен на российский газ в ЕС потому, что действуют в интересах Владимира Путина, заявил 30 августа глава МИД Италии, лидер популистского движения «Гражданский актив» и бывший лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

Ди Майо предложил Сильвио Берлускони переименовать свою партию («Вперед, Италия») в партию «Вперед, Путин», а лидеру «Лиги» Маттео Сальвини — изменить основной слоган партии (вместо «Итальянцы прежде всего» — «Интересы Путина прежде всего»).

В действительности лидеры правых партий Италии никогда не высказывались против идеи (поддерживаемой также премьер-министром Марио Драги) попробовать установить общие для ЕС ограничения закупочных цен на российский газ.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Движение Ди Майо, по данным социологов, представлено в парламенте не будет.