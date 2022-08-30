Белый дом: Иран уже поставил в Россию первую партию беспилотников
Вашингтон, 30 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Иран уже поставил в Россию первую партию своих беспилотников, заявила 30 августа журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
По её словам, поставка была реализована в августе.
«Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed («Мохаджер-6» и «Шахед») из Ирана в течение нескольких дней в августе», — сказала Жан-Пьер.
При этом она заявила, что дроны были вывезены из Ирана российским транспортным самолетом.
«Мы полагаем, что это первая партия», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом регулярно делает заявления о том, что Россия закупает в Иране беспилотники различных типов. Официального подтверждения этой информации не поступало.