Вашингтон, 30 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Иран уже поставил в Россию первую партию своих беспилотников, заявила 30 августа журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По её словам, поставка была реализована в августе.

«Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed («Мохаджер-6» и «Шахед») из Ирана в течение нескольких дней в августе», — сказала Жан-Пьер.

При этом она заявила, что дроны были вывезены из Ирана российским транспортным самолетом.

«Мы полагаем, что это первая партия», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом регулярно делает заявления о том, что Россия закупает в Иране беспилотники различных типов. Официального подтверждения этой информации не поступало.