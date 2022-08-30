Москва, 30 августа 2022, 22:50 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» приостановит поставки газа французской энергетической компании Engie из-за неуплаты. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба «Газпрома».
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Сообщается, что подразделение «Газпром экспорт» уведомило Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года из-за того, что французская сторона не платит за газ. Поставки будут возобновлены в полном объеме, когда российская госкорпорация получит деньги.
Стоит отметить, что на российский газ приходится примерно 17% потребностей Франции в голубом топливе. Известно, что французские власти ведут переговоры с Алжиром по вопросу увеличения поставок газа.