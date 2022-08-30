Рим, 30 августа, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Никто из ведущих итальянских политиков (правых и популистов), которых либералы обвинили ранее в «действиях в интересах Путина», не хочет комментировать тему «русских шпионов» и «российского вмешательства в выборы», заявили 30 августа представители леволиберальной Демократической партии на своих официальных страницах в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Группа либеральных партий, по мнению социологов, наберет около 30% голосов и впервые с 2019 года не войдет в состав правящей коалиции.