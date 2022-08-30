Мурманск, , 22:42 — REGNUM ПАО «Газпром» приступил к проектированию газификации Мурманской области. Об этом по итогам встречи с главой компании Алексеем Миллером сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Газификация — важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление. «Газпром» приступает к проектированию, и я благодарю Алексея Борисовича Миллера за участие и поддержку», — подчеркнул Андрей Чибис .

В правительстве Мурманской области отмечают, что газификация позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать около 20 тысяч новых рабочих мест, привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций и исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам 2021 года уровень газификации составил 72%.