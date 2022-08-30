Милан, Италия, , 22:39 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии «Лига» предложит вновь ввести в действие все декреты, выполнение которых обеспечивало резкое снижение потока нелегальной миграции в 2018—2019 годах, заявил 30 августа лидер партии Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Dario Chiericoni

Позицию о необходимости экстренных мер по ограничению нелегальной миграции в Италию поддерживает и другая ведущая правая партия страны — «Братья Италии».

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.