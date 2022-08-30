Вашингтон, 30 августа, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Два дипломатических сотрудника Госдепа США погибли за июль и август под колесами грузовиков, сообщает 30 августа телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Телеканал отмечает, что обе смерти произошли во время велосипедных прогулок.

При этом одна из погибших — бывшая сотрудница посольства в Киеве, 42-летняя Сара Лангенкэмп, связанная с финансированием помощи полицейским и пограничникам киевского режима.