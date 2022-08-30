Москва, 30 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 30 августа московский футбольный клуб «Динамо» объявил о трансфере 21-летнего уругвайского центрального защитника «Насьоналя» Николаса Маричаля. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Соглашение Маричаля с московским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

31 августа московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

В прошлом сезоне Николас Маричаль принял участие в 33-х матчах за «Насьональ» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил девять желтых и две красные карточки.