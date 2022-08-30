Лондон, , 23:03 — REGNUM Британцы готовы пойти на уступки России и разделить территорию б. УССР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Британцы четко понимают и намекают России, что пора договариваться. Пора делить страну», — заявил эксперт.

По мнению политолога, территорию [б. УССР] предлагают разделить на две части: Западную, которая останется в британской зоне влияния, и Восточную — пророссийскую.

«Лондон пока ещё официально не заявлял о том, что переговоры нужно вести исключительно с ним, а не с Брюсселем. Хозяин Владимира Зеленского — Лондон, именно он желает сохранить контроль хотя бы над частью страны. Британцы готовы идти на уступки России, лишь бы за столом переговоров не оказалось Франции и Германии. Поэтому публикации в СМИ на эту тему будут набирать оборот, а обратная реакция будет положена на стол непосредственно в Букингемском дворце» — заключил Бредихин.

Напомним, что в австралийском издании The Independent был опубликован материал, в котором автор выразил уверенность в победе России и будущем разделе территории, подконтрольной киевскому режиму.