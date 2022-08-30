Энергодар, Бывш. УССР, 30 августа 2022, 22:22 — REGNUM По территории города Энергодара (Запорожская область, б. УССР) ВСУ нанесли за два часа 17 артиллерийских ударов калибра 155 мм, сообщили 30 августа городские власти в своём телеграм-канале.
«Предварительно, ведение огня производится из американских гаубиц М777», — говорится в сообщении.
Напомним, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.
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