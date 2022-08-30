Энергодар, Украина, 30 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. По территории города Энергодара (Запорожская область, б. УССР) ВСУ нанесли за два часа 17 артиллерийских ударов калибра 155 мм, сообщили 30 августа городские власти в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Предварительно, ведение огня производится из американских гаубиц М777», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.