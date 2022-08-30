Нарьян-Мар, , 22:19 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный вручил вдове погибшего в ходже спецоперации Александра Буланова орден Мужества. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Вдове участника спецоперации Александра буланова Мария и губернатор НАО Юрий Бездудный https://t.me/Bezdudnyi

«Подвиг Александра Буланова, трагически погибшего в ходе специальной военной операции в Украине, Указом Президента РФ отмечен государственной наградой. Сегодня передал орден Мужества вдове Александра — Марии Булановой. Округ гордится и всегда будет помнить Сашу. Вечная слава и вечная память герою!», — написал Бездудный.

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