Нарьян-Мар, 30 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный вручил вдове погибшего в ходе спецоперации Александра Буланова орден Мужества. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

https://t.me/Bezdudnyi Вдова участника спецоперации Александра буланова Мария и губернатор НАО Юрий Бездудный

«Подвиг Александра Буланова, трагически погибшего в ходе специальной военной операции [на территории бывш. УССР], Указом Президента РФ отмечен государственной наградой. Сегодня передал орден Мужества вдове Александра — Марии Булановой. Округ гордится и всегда будет помнить Сашу. Вечная слава и вечная память герою!» — написал Бездудный.

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