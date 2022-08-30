Москва, , 21:59 — REGNUM 32-летний французский атакующий полузащитник с российским паспортом Дамьен Ле Таллек стал игроком московского «Торпедо». Об этом 30 августа сообщили на официальном сайте российского клуба.

Забитый гол в ворота команды «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Соглашение Ле Таллека с «Торпедо» рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 1,2 миллиона евро.

Ранее Дамьен Ле Таллек также выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду», «Монпелье» и греческий АЕК.

31 августа «Торпедо» в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».