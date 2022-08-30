Амстердам, 30 августа 2022, 21:52 — REGNUM Германия и Нидерланды готовят совместную программу обучения боевиков киевского режима, заявила 30 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на своей странице в соцсетях.
По её словам, речь идёт о подготовке «специалистов по разминированию».
«Нидерланды поддерживают предложение ЕС по учебной миссии для [киевских нацистов]. Мы вместе с Германией разрабатываем программу обучения… военных разминированию на земле», — написала Оллонгрен.
Об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС в Праге.
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