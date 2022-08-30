Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Каким путём миссия МАГАТЭ будет доставлена на Запорожскую АЭС, нужно спрашивать в самом агентстве, сообщил 30 августа журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Эксперт МАГАТЭ IAEA Imagebank

Комментируя готовящуюся поездку экспертов МАГАТЭ на АЭС, представитель секретариата сказал, что линию соприкосновения миссия пересечёт на спецтехнике ООН.

Дюжаррик добавил, что «стороны, которые контролируют территорию, где пройдёт миссия, также несут ответственность за её безопасность». Когда и где произойдёт пересечение линии соприкосновения, он не ответил.

Напомним, в Киев приехали 14 экспертов МАГАТЭ из десяти стран. Поездка непосредственно на ЗАЭС должна состояться завтра, 31 августа.

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