Копенгаген, , 21:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изменить механизм формирования цен на энергию в странах Евросоюза. Об этом Моравецкий заявил сегодня, 30 августа, после встречи глав правительств стран балтийского региона вКопенгагене.

Матуш Моравецкий

Напомним, что страны Евросоюза страдают от зашкаливающих цен на энергоносители. Однако именно многолетняя политика стран ЕС, направленная на максимальную либерализацию энергетического рынка, привела к этой ситуации — в ЕС надеялись, что с помощью либерализации и антимонопольных мер смогут снизить энергетическое влияние России, но добились лишь галопирующего роста цен в условиях кризиса. теперь в ЕС обсуждают, как преодолеть эту ситуацию.

По словам Моравецкого, предложения об «изменении механизма формирования цен» «попали на хорошую почву».

«Я говорил с премьерамиДании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен вЕвропе, а значит и вПольше, не будет зависеть от российского газа», — заявил польский премьер-министр.

Моравецкий пояснил, что на сегодняшний день механизм формирования цен на газ в Евросоюзе базируется на так называемом принципе merit order. Это способ ранжирования доступных источников энергии, особенно производства электроэнергии, в порядке возрастания цены, а иногда и загрязнения, а также количества энергии, которая будет произведена.

Действительность требует от Евросоюза изменить некоторые принципы и Моравецкий надеется, что это произойдет на ближайшем саммите ЕС.