Копенгаген, 30 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изменить механизм формирования цен на энергию в странах Евросоюза. Об этом Моравецкий заявил сегодня, 30 августа, после встречи глав правительств стран Балтийского региона в Копенгагене.

Матеуш Моравецкий

Напомним, что страны Евросоюза страдают от зашкаливающих цен на энергоносители. Однако именно многолетняя политика стран ЕС, направленная на максимальную либерализацию энергетического рынка, привела к этой ситуации — в ЕС надеялись, что с помощью либерализации и антимонопольных мер смогут снизить энергетическое влияние России, но добились лишь галопирующего роста цен в условиях кризиса. Теперь в ЕС обсуждают, как преодолеть эту ситуацию.

По словам Моравецкого, предложения об «изменении механизма формирования цен» «попали на хорошую почву».

«Я говорил с премьерами Дании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен в Европе, а значит и в Польше, не будет зависеть от российского газа», — заявил польский премьер-министр.

Моравецкий пояснил, что на сегодняшний день механизм формирования цен на газ в Евросоюзе базируется на так называемом принципе merit order. Это способ ранжирования доступных источников энергии, особенно производства электроэнергии, в порядке возрастания цены, а иногда и загрязнения, а также количества энергии, которая будет произведена.

Действительность требует от Евросоюза изменить некоторые принципы, и Моравецкий надеется, что это произойдет на ближайшем саммите ЕС.